В Севастополе через суд забрали землю у иностранца

Балаклавский районный суд Севастополя вынес решение об отчуждении земельного участка у иностранца, который не хотел добровольно расставаться со своим имуществом, находящимся в его собственности вопреки земельному законодательству.

Прокуратурой во время проверки на территории садового товарищества «Шхуна» был выявлен земельный участок, владелец ½ доли которого не может обладать правом собственности на земли в Севастополе.

«Мужчина не произвел его добровольное отчуждение в установленный срок. В этой связи прокуратурой предприняты меры по защите интересов общества и государства в судебном порядке», — сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним, с 20 марта 2020 года иностранным гражданам запрещено владеть земельными участками на территории Севастополя, Крыма и ряда других регионов России. К этому моменты они должны были получить российские документы.

Ольга Сурикова