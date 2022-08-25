Женщина с помощью прокуратуры Севастополя наказала УК «Управляющая компания»

Из УК «Управляющая компания» уволен сотрудник за нарушение сроков ответа на обращение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Нарушение обнаружилось после проверки прокуратуры Ленинского района.

«Установлено, что в феврале 2022 года собственница квартиры в многоквартирном доме № 240 по пр. Генерала Острякова обратилась в управляющую организацию с запросом о предоставлении информации о наличии у нее задолженности по квартплате, спектре услуг и тарифах.

Ее обращение подлежало рассмотрению в соответствии с Правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416 в течение десяти дней. Вместе с тем, должностные лица ООО «УК» предоставили заявительнице ответ более чем через месяц после поступления запроса», — рассказали в ведомстве.

Руководство управляющей компании предупредило сотрудников об ответственности за соблюдение установленных правил при рассмотрении заявлений и уволило допустившего нарушение.

Напомним, в мае этого года счета управляющих компаний «Центр» и «Управляющая компания» были заблокированы в связи накопившимися долгами данных организаций.

Дмитрий Островский