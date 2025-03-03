Женщина пострадала на пожаре в Севастополе

Сегодня утром в Севастополе произошел пожар, на котором пострадала женщина.
Дом загорелся сегодня в четыре утра. Пожар локализовали на площади 110 квадратных метров.
Пострадала женщина 1981 года рождения. С ожогами и отравлением продуктами горения она госпитализирована.
На месте задействовались 9 единиц техники и 24 специалиста, в том числе от МЧС России 6 спецавтомобилей и 18 сотрудников.
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Ольга Сурикова
Фото, видео пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю