Женщина пострадала на пожаре в Севастополе

Сегодня утром в Севастополе произошел пожар, на котором пострадала женщина.

Дом загорелся сегодня в четыре утра. Пожар локализовали на площади 110 квадратных метров.

Пострадала женщина 1981 года рождения. С ожогами и отравлением продуктами горения она госпитализирована.

На месте задействовались 9 единиц техники и 24 специалиста, в том числе от МЧС России 6 спецавтомобилей и 18 сотрудников.

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Ольга Сурикова

Фото, видео пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю