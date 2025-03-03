Россияне болели за Юру Борисова на церемонии вручения «Оскара»

Круговерть с «Оскаром» сплотила всех и многие изо всех сил болели за наших ребят. Переживания были не меньше, чем на последних «Олимпиадах».

Картина «Анора» с участием русского актера Юры Борисова стала лучшей и получила Оскар. Сам Борисов претендовал на золотую статуэтку за роль второго плана в этой кинокартине. Хоть награда досталась не ему, но поддержка соотечественников, да и уже смена настроений в самой киноакадемии заслуживают не меньшего внимания.

Голливуд тонко почувствовал повестку. В «Аноре» снялось четыре российских актера в главных и второстепенных ролях, а в центре сюжета сын русского олигарха в США. И Голливуд своей номинацией дал понять, что поддерживает новый курс Трампа и интересуется темой русского характера и силы воли.

Можно ли было это себе представить еще год назад? Хоть «Анора» не вышла в российский прокат, но имя Юры Борисова и без того стало популярным. В кинотеатрах еще идет с ним фильм «Пророк», поэтому можно совместить просмотр картины о Пушкине с лицезрением участника Оскаровской гонки в главной роли.

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Ольга Сурикова

Фото: Кадр из трансляции