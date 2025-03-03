Визитная карточка улицы Новороссийской в Севастополе — граффити

«Севкор» поднял проблему внешнего вида одной из центральных улиц города. Практический каждый фасад дома на улице Новороссийской изрисован граффити. От рук вандалов с баллончиками с краской пострадали не только стены домов, но и остановочный комплексы и мусорные площадки.

Мы обратились в УК «Центр», которая занимается обслуживанием домов в центре город. В управляющей компании нам сообщили, что буквально 20 февраля было написано заявление в полицию с просьбой принять меры к лицам, причиняющим вред фасадам жилых домов в центральной части города.

А на данный момент запланировано удаление граффити с фасада дома на улице Адмирала Октябрьского,2. Договор для этих целей заключен с промышленными альпинистами. Домов по указанным адресам на улице Новороссийской в плане УК пока нет.

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Ольга Сурикова