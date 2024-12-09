Женщина оплатила свои покупки украденной кредитной картой

Полиция задержала приезжую женщину за кражу денег с банковской карты своей знакомой.

Находясь в гостях у своей 35-летней знакомой в посёлке Солнечный, 40-летняя уроженка Белгорода тайно похитила у неё банковскую карту и уехала в соседний Бахчисарайский район.

Вместе со своим приятелем женщина оплатила покупки в нескольких магазинах с помощью украденной кредитки. Покупала она продукты питания, сигареты и алкоголь.

Когда приятельница обнаружила пропажу карты, она позвонила воровке, но та не отвечала на телефонные звонки. Тогда пострадавшая обратилась в полицию.

Задержанная уже ранее привлекалась к уголовной ответственности за грабёж. Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы по статье «Кража».

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Анна Левина