Завышенная стоимость столов для вскрытия стоила чиновнику в Севастополе 5 лет колони

В Севастополе вынесен приговор по уголовному делу о закупке медоборудования по завышенной стоимости. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Осуждены бывший начальник отдела мониторинга медоборудования ГБУЗ Севастополя «МИАЦ»

и бывший коммерческий директор частного предприятия.

В ноябре 2019 года чиновник организовал проведение аукциона на поставку столов для патологоанатомического вскрытия по завышенной цене и способствовал победе определенной коммерческой организации.

Однако аукцион все равно выиграла другая фирма. После исполнения контракта подсудимые отказывались принять у нее товар, но подрядчик обратился в суд и добился полной оплаты.

Ущерб бюджету Севастополя нанесен в размере свыше 15 млн рублей.

Уже экс-чиновник получил 5 лет колонии общего режима, с лишением права занимать госдолжности в течение 2,5 лет.

Коммерсанту назначено 4,5 года колонии общего режима. С осужденных взыщут и материальный ущерб.