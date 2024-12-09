В 2025 году увеличат лимит по семейной ипотеке

Сейчас суммы не хватает на всех желающих. Лимит по программе семейной ипотеки на следующий год увеличат на 2,4 трлн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства финансов Российской Федерации.

В Минфине отметили, что из резервного фонда правительства РФ дополнительно выделено 446,9 млрд рублей, в том числе 142 млрд рублей на семейную ипотеку.

Например при сумме кредита 4 млн рублей и первоначальном взносе 20% лимита хватит на 600 тыс. ипотек.

Такая мера позволит сохранить доступность программы для семей с детьми, а также окажет поддержку строительной отрасли.

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Анна Левина