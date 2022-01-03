Женщина чуть не погибла под колесами авто, чтоб отстоять парковку

В Севастополе женщина легла под машину, чтобы защитить парковочное место. Свидетелем жуткой сцены случайно стал корреспондент «Крым 24».

По словам очевидца, женщина улеглась под машину и кричала: «Дави меня!» — потому что она якобы первая заняла место, а чужой автомобиль попытался там припарковаться.

«Накал страстей — как в фильмах Гая Ричи! Надеемся, все живы-здоровы…», — прокомментировал свидетель происшествия.

Отметим, что это далеко не первый случай в Севастополе, когда из-за занятого ранее парковочного места возникает конфликтная ситуация.

Напомним, с января 2022 года парковка в центре Севастополя и Балаклавы все же стала платной. Но в новогодние праздники за нее можно не платить.

Дарья Тимофеева

Фото: Крым24