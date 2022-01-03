В Севастополе выявлен неисправный общественный транспорт

Водители общественного транспорта в Севастополе позволяют себе возить пассажиров на транспорте с наличием неисправностей. Об этом свидетельствуют результаты рейда «Перевозчик», проведенного автоинспекторами управление ГИБДД УМВД по Севастополю.

В рамках профилактического рейда, прошедшего 1 января, были досмотрены 42 городских автобуса, в том числе два автомобиля такси.

За время мероприятия автоинспекторы составили 28 административных материалов в отношении водителей, из них: 9 – за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена и 19 – за иные нарушения требований ПДД.

Также сотрудники ДПС выдали 8 представлений должностному лицу АТП, осуществляющего перевозки пассажиров автобусами.

Дарья Тимофеева

Фото: управление ГИБДД УМВД по Севастополю