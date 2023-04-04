Желающим увидеть реконструкцию здания католического костела нужно набраться терпения

В управление охраны объектов культурного наследия Севастополя считают, что ситуация с затянувшимся началом реконструкции здания бывшего кинотеатра «Дружба», а ныне католического костела сдвинулась с мертвой точки. Такое мнение высказала сегодня в ходе сессии Заксобрания начальник управления Ирина Масликова.

Она отметила, что представителем собственника здания заново получено задание на проведение работ по сохранению здания, составлен план работ. Она попросила относится с терпением к этому объекту.

«Реставрация этого объекта достаточно трудоемкое и дорогостоящее мероприятие, учитывая, что это тянет религиозная организация. Просто нужно набраться терпения, но сейчас, в отличии от прошлого года, есть надежда, что все уже сдвинулось с мертвой точки и что в ближайшее время реставрация или, по крайней мере, исследование и проектирование будут начаты», —выразила она надежду.

Напомним, в Севастополе здание католического костела, использовавшегося ранее как кинотеатр «Дружба», передано религиозной общине в 2019 году. К 2023 году новый собственник должен был провести работы по сохранению объекта культурного наследия.

Ольга Сурикова