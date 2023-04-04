В Севастополе повысится транспортный налог на автомобили с мощностью от 150 л.с.

В Севастополе сделан первый шаг к освобождению от уплаты транспортного налога ветеранов-владельцев автомобилей с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. До этого отдельные категории граждан не оплачивали налог, если двигатель авто имел не более 100 л.с.

На прошедшей сессии депутаты Заксобрания Севастополя в первом чтении приняли поправки к закону «О транспортном налоге», апеллируя также к тому, что аналогичная льгота уже действует в Республике Крым.

Чтобы покрыть выпадающие доходы бюджета Севастополя, была увеличена на 5 рублей ставка транспортного налога в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 150 лошадиных сил до 200 лошадиных сил включительно. Таковых в городе зарегистрирован 151 автомобиль.

Таким образом, ставка транспортного налога для указанной категории автомобилей составит 30 рублей за каждую лошадиную силу.

К гражданам, которым будет предоставлена данная льгота, относятся Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Славы, полные кавалеры ордена Трудовой Славы. Таковых в Севастополе – 1 человек. Другие категории заслуженных людей.

Самая многочисленная из них, это ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств (с учетом мобилизованных на 20.10.2022). Таковых — 6192 человека.

Как указывают авторы законопроекта, повышение налога коснется 12 865 владельцев авто.

Среди критики принимаемого законопроекта прозвучал вопрос, почему не повышается при этом налог для владельцев люксовых автомобилей с мощностью двигателя более 200 л.с.

Ольга Сурикова