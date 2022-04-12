Отсутствие работ по сохранению здания костела настораживает власти Севастополя

Пока нет оснований для реагирования

В Севастополе в здании католического костела, использовавшегося ранее как кинотеатр «Дружба», переданного в 2019 религиозной общине, так и не начались реставрационные и восстановительные работы. Состояние его сегодня, 12 апреля, обсуждалось на сессии закса Севастополя.

Отвечая на вопросы депутатов, начальник управления охраны объектов культурного наследия города Ирина Масликова отметила, что здание было признано объектом культурного наследия, поэтому, когда его передавали католической общине, им были вручены охранные обязательства, которые включали в себя акт технического состояния и план проведения работ по сохранению ОКН. По плану эти работы должны быть выполнены до 2023 года.

Масликова констатировала, что сейчас со стороны собственника не видно никаких активных действий по проведению работ по сохранению здания. Однако, отметила она, содержание памятника архитектуры возложено на собственника и только от его финансовых возможностей зависит скорость восстановления костела.

«Он должен был получить задание на проектирование, согласование научно-проектной документации, получении разрешения на исследование. А сейчас мы находимся на самом первом этапе. Мы выдали охранные обязательства, составили задание, и оно нам пока еще не возвращено. Оснований для реагирования пока нет, есть только опасения», — заявила чиновник.

Напомним, костел Римско-католической церкви построен в Севастополе в 1911 году. В 1936 здание было передано тресту «Трансэлектро» для трансформаторной подстанции. В период обороны Севастополя в 1941-42 годах в помещении бывшего костела находился радиоузел. В результате обстрелов и бомбардировок здание было разрушено на 50%, и в 1948 году его перестроили в детский кинотеатр «Дружба» на 300 мест. С 2006 года кинотеатр «Дружба» был закрыт и более в качестве кинотеатра не функционировал. В 2016 году здание бывшего костела признано выявленным объектом культурного наследия. В 2019 году оно было передано римско-католической общине Севастополя.

Ольга Сурикова