Землю участникам СВО в Севастополе готовы будут предоставлять через 2-3 дня

Спецоперация в Украине
10-07-2023
Комментариев нет

Правительство Севастополя сегодня на заседании утвердило проект планировки и проект межевания территории для предоставления земельных участков участникам специальной военной операции и членам семей погибших участников СВО.

Принятый документ касался территории в Качинском муниципальном округе, в районе сел Полюшко и Осипенко, площадью 31,8 га.

«Документация предполагает образование более 450 участков, площадью 400 кв.м с видом разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства», — подчеркнул и.о. замгубернатора Максим Жукалов.

Он уточнил, что здесь предусматриваются коридоры для прокладки инженерных коммуникаций, проработана возможность подключения к электрическим  и газораспределительным сетям. А также рассматривается строительство садика на 500 мест и школы с аналогичным количеством учащихся.

На данный момент межевые планы готовы, их передали в севреестр. На это понадобится, по словам Жукалова, 2-3 дня — для поставки на кадастровый учет, и после этого можно направлять уведомления.

Также директор ДИЗО Александр Ксенофонтов  доложил, что подготовлен порядок уведомления о возможности предоставления земельного участка в собственность бесплатно.

«В работе более 450 претендентов-участников СВО, работа уже проводится, как только будут поставлены на кадастровый учет, и в порядке очередности каждому участнику СВО будут направлены уведомления», — рассказал Ксенофонтов.

На согласие или несогласие претендентам будет предоставляться 30 дней.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил выделить отдельный кабинет, где будут принимать будущих собственников земельных наделов. 

Ольга Сурикова

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *