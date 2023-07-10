Землю участникам СВО в Севастополе готовы будут предоставлять через 2-3 дня

Правительство Севастополя сегодня на заседании утвердило проект планировки и проект межевания территории для предоставления земельных участков участникам специальной военной операции и членам семей погибших участников СВО.

Принятый документ касался территории в Качинском муниципальном округе, в районе сел Полюшко и Осипенко, площадью 31,8 га.

«Документация предполагает образование более 450 участков, площадью 400 кв.м с видом разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства», — подчеркнул и.о. замгубернатора Максим Жукалов.

Он уточнил, что здесь предусматриваются коридоры для прокладки инженерных коммуникаций, проработана возможность подключения к электрическим и газораспределительным сетям. А также рассматривается строительство садика на 500 мест и школы с аналогичным количеством учащихся.

На данный момент межевые планы готовы, их передали в севреестр. На это понадобится, по словам Жукалова, 2-3 дня — для поставки на кадастровый учет, и после этого можно направлять уведомления.

Также директор ДИЗО Александр Ксенофонтов доложил, что подготовлен порядок уведомления о возможности предоставления земельного участка в собственность бесплатно.

«В работе более 450 претендентов-участников СВО, работа уже проводится, как только будут поставлены на кадастровый учет, и в порядке очередности каждому участнику СВО будут направлены уведомления», — рассказал Ксенофонтов.

На согласие или несогласие претендентам будет предоставляться 30 дней.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил выделить отдельный кабинет, где будут принимать будущих собственников земельных наделов.

Ольга Сурикова