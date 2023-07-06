В Севастополе изменились правила бесплатного предоставления земельных участков гражданам

Депутаты Заксобрания Севастополя в двух чтения приняли изменения в закон «О предоставлении земельных участков, находящихся в собственности города Севастополя, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно»

Докладчик по данному вопросу представитель губернатора Севастополя в местном парламенте Вита Романив отметила, что проект закона разработан с целью упростить действующую процедуру выделение земельных участков.

В частности, согласно принятым изменениям, процедура выдачи наделов предусматривает направление уведомления нескольким гражданам в порядке очередности подачи ими заявлений, а также последующее направление исполнительным органом власти, уполномоченным в сфере имущественных и земельных отношений, заявления о госрегистрации прав и прилагаемых к нему документов в Севреестр для последующей регистрации права собственности гражданина.

Также Романив уточнила, что отказавшись от предложенного участка, заявитель сохранит право получения земли бесплатно, однако после отказа он будет перемещен в конец очереди.

Принятый сегодня закон упростит получение земли, в частности, участниками специальной военной операции.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Севастополя