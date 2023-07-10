Песков подтвердил встречу Путина с Пригожиным после мятежа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи о встрече Путина с командирами «Вагнера» после военного мятежа, который произошел в России 24 июня.

«Действительно, президент имел такую встречу. Он пригласил на нее 35 человек. Всех командиров отрядов и руководство компании. Включая самого Пригожина», — заявил Песков.

По его словам, эта встреча состоялась в Кремле 29 июня и длилась почти три часа.

«Единственное, что мы можем сказать, то, что президент дал оценку действий компании на фронте в ходе СВО, а также дал свою оценку событий 24 июня. Путин выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего трудового применения», — отметил Песков.

Он добавил, что вагнеровцы подтвердили свою приверженность России и верховному главнокомандующему, а также выразили готовность дальше продолжать сражаться за Родину.

Ольга Сурикова