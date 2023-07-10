В Севастополе за прошедшую неделю в ДТП погиб один человек

Всего за эту неделю в Севастополе произошло 5 ДТП, в которых и погиб один человек погиб и 10 получили травмы различной степени тяжести, в том числе двое детей.

При этом задержано 25 пьяных водителей, двое из которых уже повторно управляли транспортные средства в нетрезвом состоянии.

Всего с начала текущего года на дорогах города зарегистрировано 263 ДТП с пострадавшими, в которых 14 человек погибли и 322 получили ранения.

Из погибших – 7 водителей, 6 пешеходов и 1 пассажир, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

ДТП с летальным исходом произошли по вине водителей по причине несоблюдения ими требований ПДД: несоответствие скорости конкретным условиям, выезд на полосу встречного движения.

Также за 6 месяцев текущего года на дорогах Севастополя произошло 14 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых 6 человек погибли и 13 получили ранения. Во всех ДТП установлена вина водителей в состоянии опьянения.

За отчетный период зарегистрировано 50 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых 54 несовершеннолетних были травмированы. В 9 случаях дети сами нарушили требования ПДД, в остальных установлена вина водителей.

За 6 месяцев сотрудники ГИБДД выявили 652 водителей в состоянии опьянения, из них 74 сели нетрезвыми за руль повторно, 2155 не предоставили преимущество пешеходам, 731 выехали на встречную полосу движения в нарушение ПДД, 939 пешеходов нарушили правила перехода дороги.

Напомним, В Севастополе 5 июля военный УРАЛ наехал на несколько машин и сбил пешехода на площади Захарова.

Ольга Сурикова