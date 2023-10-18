Севастополец украл из ломбарда золота на 54 тысячи рублей

В Севастополе оперативники задержали мужчину, похитившего золотые украшения из комиссионного магазина.

Вор-рецидивист оказался ранее судимым местным жителем. В комиссионном магазине он воспользовался тем, что продавец был отвлечен работой с другим клиентом, и похитил с витрины ювелирные изделия стоимостью более 54 тысяч рублей. Ему приглянулись два золотых кольца и серьги. После чего он быстро вышел из магазина, а похищенное сбыл случайному знакомому, сообщили в пресс-службе полиции города.

Сотрудниками угрозыска он был задержан. На него заведено уголовное дело за кражу. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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Ольга Сурикова