Зеленский подтвердил, что думает об увольнении главкома ВСУ Залужного

В мире
05-02-2024
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Президент Украины Владимир Зеленский думает о «замене ряда руководящих лиц государства», включая главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом он заявил в эфире канала Rai1.

«Это вопрос, который касается людей, которые должны возглавить Украину. Конечно, необходима перезагрузка и новое начало. Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере», — приводит слова Зеленского РИА Новости.
 
Отвечая на вопрос о разногласиях с Залужным, он признал: «Я размышляю над этой заменой, это правда».
 
Газета Washington Post ранее сообщала, что президент Украины уведомил Белый дом о своем решении уволить Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. 
 
Ольга Сурикова

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