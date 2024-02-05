Зеленский подтвердил, что думает об увольнении главкома ВСУ Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский думает о «замене ряда руководящих лиц государства», включая главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом он заявил в эфире канала Rai1.
«Это вопрос, который касается людей, которые должны возглавить Украину. Конечно, необходима перезагрузка и новое начало. Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере», — приводит слова Зеленского РИА Новости.
Отвечая на вопрос о разногласиях с Залужным, он признал: «Я размышляю над этой заменой, это правда».
Газета Washington Post ранее сообщала, что президент Украины уведомил Белый дом о своем решении уволить Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ.
Ольга Сурикова