Зеленский подтвердил, что думает об увольнении главкома ВСУ Залужного

«Это вопрос, который касается людей, которые должны возглавить Украину. Конечно, необходима перезагрузка и новое начало. Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере», — приводит слова Зеленского РИА Новости.