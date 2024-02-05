Севастополе определили лучшие школьные команды по мини-футболу

В рамках Спартакиады школьников с 22 по 31 января проходили матчи регионального этапа Всероссийских соревнований по мини-футболу среди школьных команд общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу». Финальные встречи среди севастопольских ребят прошли в ФОКе на улице Шевченко.
Победители получили возможность представить Севастополь на Всероссийском финале, который пройдет с февраля по март в Нижегородской области. Также команды победители получили в подарок по 5 мячей на команду.
Победители и призеры среди команд юношей 2012-2013 г.р.:
🥇1 место – ГБОУ СОШ №22
🥈2 место – ГБОУ СОШ №58
🥉3 место – ГБОУ СОШ №17
Победители и призеры среди команд девочек 2012-2013 г.р.:
🥇1 Место – ГБОУ СОШ № 57
🥈2 Место – ГБОУ СОШ № 25
🥉3 Место – ГБОУ Гимназия № 10
Победители и призёры среди команд юношей 2010-2011 г.р.
🥇1 Место – ГБОУ Гимназия №1
🥈2 Место – ГБОУ «ЭкоТех+»
🥉3 Место – ГБОУ СОШ №11
Победители и призеры среди команд девочек 2010-2011г.р.:
🥇1 Место – ГБОУ СОШ №57
🥈2 Место – ГБОУ СОШ №45
🥉3 Место – ГБОУ Гимназия №10
Победители и призёры среди команд юношей 2008-2009 г.р.
🥇1 Место – Филиал НВМУ
🥈2 Место – ГБОУ Гимназия №1
🥉3 Место – ГБОУ СОШ №47
Победители и призеры среди команд девочек 2008-2009 г.р.:
🥇1 Место – ГБОУ СОШ №12
🥈2 Место – ГБОУ СОШ №4
🥉3 Место – ФГКОУ СКК СК РФ
Победители и призёры среди команд юношей 2006-2007 г.р.
🥇1 Место – Филиал НВМУ
🥈2 Место – ГБОУ СОШ № 25
🥉3 Место – ГБОУ Гимназия № 8
Победители и призёры среди команд девочек 2006-2007 г.р.:
🥇1 Место – ГБОУ СОШ №11
🥈2 Место – ГБОУ СОШ №4
Напомним, в прошлом гожу футбольный клуб «Севастополь» успешно завершил процедуру лицензирования в Футбольной национальной лиге. А уже в июне 2023 года клуб начал свое выступление в ФНЛ убедительной победой.