Севастополе определили лучшие школьные команды по мини-футболу

В рамках Спартакиады школьников с 22 по 31 января проходили матчи регионального этапа Всероссийских соревнований по мини-футболу среди школьных команд общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу». Финальные встречи среди севастопольских ребят прошли в ФОКе на улице Шевченко.

Победители получили возможность представить Севастополь на Всероссийском финале, который пройдет с февраля по март в Нижегородской области. Также команды победители получили в подарок по 5 мячей на команду.

Победители и призеры среди команд юношей 2012-2013 г.р.:

🥇1 место – ГБОУ СОШ №22

🥈2 место – ГБОУ СОШ №58

🥉3 место – ГБОУ СОШ №17

Победители и призеры среди команд девочек 2012-2013 г.р.:

🥇1 Место – ГБОУ СОШ № 57

🥈2 Место – ГБОУ СОШ № 25

🥉3 Место – ГБОУ Гимназия № 10

Победители и призёры среди команд юношей 2010-2011 г.р.

🥇1 Место – ГБОУ Гимназия №1

🥈2 Место – ГБОУ «ЭкоТех+»

🥉3 Место – ГБОУ СОШ №11

Победители и призеры среди команд девочек 2010-2011г.р.:

🥇1 Место – ГБОУ СОШ №57

🥈2 Место – ГБОУ СОШ №45

🥉3 Место – ГБОУ Гимназия №10

Победители и призёры среди команд юношей 2008-2009 г.р.

🥇1 Место – Филиал НВМУ

🥈2 Место – ГБОУ Гимназия №1

🥉3 Место – ГБОУ СОШ №47

Победители и призеры среди команд девочек 2008-2009 г.р.:

🥇1 Место – ГБОУ СОШ №12

🥈2 Место – ГБОУ СОШ №4

🥉3 Место – ФГКОУ СКК СК РФ

Победители и призёры среди команд юношей 2006-2007 г.р.

🥇1 Место – Филиал НВМУ

🥈2 Место – ГБОУ СОШ № 25

🥉3 Место – ГБОУ Гимназия № 8

Победители и призёры среди команд девочек 2006-2007 г.р.:

🥇1 Место – ГБОУ СОШ №11

🥈2 Место – ГБОУ СОШ №4

Напомним, в прошлом гожу футбольный клуб «Севастополь» успешно завершил процедуру лицензирования в Футбольной национальной лиге. А уже в июне 2023 года клуб начал свое выступление в ФНЛ убедительной победой.