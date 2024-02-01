Зеленский объявит об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного к концу недели — CNN

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный был вызван на встречу в офис президента в понедельник, где ему сообщили, что его увольняют. Источники CNN сообщили, что на данный момент Залужный все еще находится на своем посту, однако к концу недели ожидается президентский указ.

Информация о возможной отставке появилась в начале недели — на фоне давних публикаций о конфликте между президентом и военным из-за проблем с контрнаступлением в прошлом году.

По данным CNN, напряженность между ними особенно возросла, когда Залужный в ноябрьском интервью журналу The Economist назвал войну тупиковой. При этом пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил CNN и другим СМИ, что слухи об увольнении не соответствуют действительности. Министерство обороны Украины также разместило в своих соцсетях сообщение, в котором говорилось: «нет, это неправда».

По словам одного из источников CNN, на встрече в понедельник, на которой также присутствовал министр обороны Рустем Умеров, президент заявил, что «принял решение об увольнении главнокомандующего вооруженными силами». А затем предложил Залужному другую должность, от которой тот отказался. Президент Украины отметил, что отказ от нового назначения, не меняет того факта, что Залужного снимают с нынешнего поста. В качестве возможных преемников обсуждаются два имени, сообщил CNN один из источников. Один из них — нынешний глава ГУР МО 38-летний Кирилл Буданов.