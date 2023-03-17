Зеленский оплатил услуги ЖКХ в своей квартире в Крыму на год вперед

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2023 года оплатил услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в своей квартире в Крыму на год вперед, передает Telegram-канал «Mash на волне» со ссылкой на полученные сведения.

Отмечается, что Зеленский и до этого исправно платил за услуги ЖКХ и членские взносы за свою квартиру, хотя с 2013 года он там не появлялся.

Взносы передавались через мать украинского депутата Виталия Хомутынника, являющегося главой инвестиционного фонда Cascade Investment Fund и президентом Всеукраинской федерации гольфа. Женщина также приезжает с ревизией квартиры Зеленских.

Напомним, ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что квартиру президента Украины Владимира Зеленского и его супруги, расположенную в поселке Ливадия, передадут малообеспеченным или многодетной семье.

Ольга Сурикова