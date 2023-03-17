Как в Севастополе отметят годовщину воссоединения с Россией

Также 18 марта Севастополь даст старт международной акции «Сад памяти». Мероприятие начнется в 11:00 – в сквере Комбата Неустроева высадят около 70 саженцев. Аллею посвятят памяти погибших в Великой Отечественной войне и героям специальной военной операции. Проект проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

Какие еще мероприятия пройдут 18 марта:

10:00 – торжественное возложение цветов к Мемориальной стене в честь героической защиты Севастополя 1941-1942 гг.

12:00 – концерт и раздача ленточек в цветах флага России в сквере Балаклавского рудоуправления имени А. М. Горького;

12:30-13:30 – автомотопробег, организованный мотоклубом «Ночные волки», по маршруту от Сапун-горы до горы Гасфорта. Участники пробега стартуют в 11:00 от горы Гасфорта в Севастополе и одновременно с пл. Ленина в Симферополе. Слияние колонн состоится в 12:00 у Сапун-горы.

По городу автомотопробег пройдет с 12:30 до 13:30, просим учитывать информацию о времени и маршруте следования автомотоколонны при планировании личных поездок.

13:00 – концерт духового оркестра в Парке Победы в районе памятника св. Георгию Победоносцу;

13:00 – Всероссийские спортивные соревнования по самбо, посвященные воссоединению Севастополя и Крыма с Россией, среди юношей 2006-2008 годов рождения, адрес: ул. Университетская, 28;

14:00 – высадка деревьев и установка памятных знаков и скульптур с именами героев спецоперации на горе Гасфорта;

14:00 – концерт в культурном центре «Корабел» на ул. Рабочая,2;

14:00 – концерт в г. Инкерман, на ул. Раенко, 1.

15:00 – впервые пройдет матчевая встреча по боксу между сборными командами Севастополя и Запорожской области с участием 30 спортсменов в разных возрастных категориях, адрес: физкультурно-оздоровительный комплекс на ул. Шевченко, 62;

15:00 – концертная программа на горе Гасфорта, центральным событием которой станет премьера песни Юлии Чичериной на стихи Александра Проханова;

16:00 – концерт севастопольских коллективов на летней эстраде Приморского бульвара «Ракушка».

Ольга Сурикова