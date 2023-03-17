Стали известны подробности появления трупа на Юмашева

Возле остановки Юмашевский Рынок погиб 43-летний местный житель, предположительно, от удара другого мужчины.

Около двух часов ночи 16 марта четверо мужчин в шутку выяснили отношения в районе остановочного комплекса. Как сообщает наш источник, в какой-то момент к ним подбежал еще один мужчина и начал избивать компанию.

Погибший, находясь рядом, начал разнимать драку. Однако, боец не успокоился и нанес один точный удар в голову, после чего погибший мужчина упал и больше не приходил в сознание. Труп пролежал на улице около 7 часов. В полицию прохожие обратились только утром.

Напомним, житель Республики Коми признан виновным в убийстве жительницы Феодосии, совершенном 20 лет назад.

Следственным отделом по городу Феодосии и судом установлено, что в августе 1998 года мужчина со своей сожительницей приехал на отдых в Феодосию, арендовав у местной пенсионерки дом.

Гость выпил и решил обокрасть хозяйку: в ее отсутствие он проник в комнату, однако был застигнут пожилой женщиной на месте преступления. Опасаясь привлечения к уголовной ответственности, нанес пенсионерке несколько ударов ножом, от которых она скончалась на месте. После убийца скрылся с похищенными деньгами.