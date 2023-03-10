Квартиру Зеленского в Крыму передадут многодетным

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в беседе с РИА Новости заявил, что квартиру президента Украины Владимира Зеленского и его супруги, расположенную в поселке Ливадия, передадут малообеспеченным или многодетной семь.

По его словам, сначала власти Крыма стремятся национализировать те объекты, которые приносят доход врагу.

«Учитывая тот факт, что Зеленский не сдает квартиру, то рано или поздно жилье будет отдано либо многодетным, либо малообеспеченным семьям. Подчеркну, что это не самоцель — отнять квартиру у Зеленского. Сама цель — это победить их, и мы победим», — заявил Аксенов.

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Ольга Сурикова