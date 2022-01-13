Здоровье Происшествия

Здание на площади Лазарева было заминировано?

13-01-2022
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Жители так и остались со своими догадками

В Севастополе вечером 12 января очевидцы написали в социальных сетях об оцеплении полицией территории в районе площади Лазарева. Правоохранители официальных комментариев не дают.

В группе «Подслушано в Севастополе» соцсети Вконтакте под фото с оцепленной площадью жители начали рассказывать, что некоторые из-за этого не смогли вовремя забрать детей из детского сада.

«Не смогла проехать на Суворова в сад, оставила на Лазарева машину, когда возвращалась назад, они уже все открыли, опоздали из-за них на тренировку((», — написала Дарья Кирова.

Большая часть комментаторов сетовала, что сотрудники полиции просили обойти предполагаемое место происшествия, не поясняя причин, но были и те, кому вскользь, но назвали причину такой ситуации.

«Мне сказали куда вы идете? Тут заминировано!», — написала Анна Надтока.
 
«А я вышла на улицу, меня полицейский попросил одеться и покинуть рабочее место», — отметила на это Дарья Бредихина.
Часть участников обсуждения сошлись во мнении, что это в очередной раз было заминировано здание, в котором находится партии «Единая Россия».
 
В свою очередь, в пресс-службе городского управления МВД изданию «Севкор» сообщили, что информацией об этой ситуации не обладают.
 
Напомним, в прошлом году неоднократно оперативниками проводились проверки после сообщений о минировании офиса «Единой России», который находится на улице Большая Морская, 4. Все они были ложными.
 
Ольга Сурикова
 

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