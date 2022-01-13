Здание на площади Лазарева было заминировано?

Жители так и остались со своими догадками

В Севастополе вечером 12 января очевидцы написали в социальных сетях об оцеплении полицией территории в районе площади Лазарева. Правоохранители официальных комментариев не дают.

В группе «Подслушано в Севастополе» соцсети Вконтакте под фото с оцепленной площадью жители начали рассказывать, что некоторые из-за этого не смогли вовремя забрать детей из детского сада.

«Не смогла проехать на Суворова в сад, оставила на Лазарева машину, когда возвращалась назад, они уже все открыли, опоздали из-за них на тренировку((», — написала Дарья Кирова.

Большая часть комментаторов сетовала, что сотрудники полиции просили обойти предполагаемое место происшествия, не поясняя причин, но были и те, кому вскользь, но назвали причину такой ситуации.

«Мне сказали куда вы идете? Тут заминировано!», — написала Анна Надтока.