Сделка с продажей земли «Золотой балки» признана ничтожной

Сделка «Золотой балки» по перепродаже земельного участка признана ничтожной. Стороны подписали мировое соглашение, продавец вернет деньги, а покупатель землю.
Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» рассказал депутат заксобрания Антон Пархоменко, который ранее направил запрос в прокуратуру с предложением проверить законность этой сделки.
«В 2019 году агрофирма «Золотая балка» выкупила в собственность три земельных участка, из числа тех, которые она арендует у города для выращивания винограда, общей площадью почти 150 Га», — говорит Пархоменко.
Один из них у Балаклавы предполагается застроить коттеджным поселком. Второй площадью 92 га «Золотая балка» на протяжении нескольких лет сдавала в аренду фирме «Легадо». В 2019 году «Легадо» обратилась к «Золотой балке» с просьбой приобрести его в собственность. Цена выкупа у государства 92 га земли составила 2 млн 340 тыс. рублей, за эту же сумму «Легадо» приобрело эту землю у «Золотой балки».
Однако в соответствии с нормами действующего законодательства, при продаже «Золотая Балка» должна была уведомить правительство Севастополя, которое имело приоритетное право выкупа этого участка, так как речь идет об особо ценных сельхозземлях.
В ходе судебных разбирательств выяснилось, что фирма «Легадо» вскоре после покупки земли начала дробить земельный участок на более мелкие по 25-50 соток. В результате «Легадо» будет возвращать «Золотой балке» не первоначальный участок, а несколько, образованных вместо него.
«С какой целью раздробили земельный участок не ясно, можно заподозрить очередные строительные планы», — высказал предположение Пархоменко.
Напомним, весной 2021 года на сайте департамента градостроительства и архитектуры Севастополя прошли общественные обсуждения проекта строительства клубного поселка комфорт-класса «ZB VILLAGE» на территории сельхозземель, занятых под виноградники «Золотой балки».
Согласно опубликованной тогда информации проект клубного посёлка помимо строительства малоэтажных многоквартирных жилых домов предусматривает строительство двухэтажного детского сада вместимостью 150 мест и начальной школы вместимостью 120 мест, комплексное благоустройство территории с устройством прогулочного бульвара, комплекса открытых бассейнов, детских и спортивных площадок.
В июне депутат Пархоменко писал на своей странице в социальной сети Facebook, что «Золотая балка» выкупила участок виноградников площадью в 7 га под строительство коттеджного поселка у города всего за 176 833 руб.
Дарья Тимофеева
Фото: пресс-служба правительства Севастополя