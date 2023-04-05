Завод «Металлист» окончательно снесут 18 апреля

Балаклаву освободят от остатков завода «Металлист» ко Дню освобождения от фашистов. Об этом сообщила пресс-служба ПАО «Мостотрест».

«До 18 апреля отходы, оставшиеся после демонтажа зданий, вывезут на специализированный полигон Первомайский. 18 апреля Балаклава отмечает День освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Строители до этого времени наведут порядок на территории бывшего завода», — сообщила пресс-служба компании.

Также сообщается, что в оставшейся части здания, расположенного вдоль улицы Калича, находится трансформаторная подстанция. Чтобы не обесточить набережную Назукина, окончательно его демонтируют после того, как проложат новые электросети и построят новые трансформаторные подстанции.

Напомним, в марте этого года в севастопольских соцсетях появились фотографии наполовину снесенных корпусов завода «Металлист», прилегающих к улице Калича в Балаклаве.

Фото: сообщество VK «Балаклава»