Сотрудник ведомственной охраны Росгвардии разбил 4 машины и дрался с полицейскими

В Севастополе сотрудник ФГУП «Охрана» Росгвардии получил два года условно за езду без разрешения на служебном авто, на котором он разбил 3 машины.

Как сообщается в материалах Нахимовского районного суда, мужчина, находясь возле охраняемого им объекта, завладел ключами служебного микроавтобуса и куда-то умчался на нем. После чего им были повреждены еще две служебные машины и один гражданский автомобиль.

Через час он вернулся на место работы с обещаниями возместить ущерб. Но клятву он не исполнил, а в ходе своего задержания оказал сопротивление полиции.

С гонщика помимо срока взысканы 76 тысяч рублей.

Напомним, в Севастополе сегодня около 13:50 в районе дома № 35 по проспекту Генерала Острякова водитель автомобиля «Шкода» сбил подростка-пешехода и попытался скрыться, сообщает пресс-служба городского УМВД.