Сотрудник ведомственной охраны Росгвардии разбил 4 машины и дрался с полицейскими

В Севастополе сотрудник ФГУП «Охрана» Росгвардии получил два года условно за езду без разрешения на служебном авто, на котором он разбил 3 машины.
Как сообщается в материалах Нахимовского районного суда, мужчина, находясь возле охраняемого им объекта, завладел ключами служебного микроавтобуса и куда-то умчался на нем. После чего им были повреждены еще две служебные машины и один гражданский автомобиль.
Через час он вернулся на место работы с обещаниями возместить ущерб. Но клятву он не исполнил, а в ходе своего задержания оказал сопротивление полиции.
С гонщика помимо срока взысканы 76 тысяч рублей.
Напомним, в Севастополе сегодня около 13:50 в районе дома № 35 по проспекту Генерала Острякова водитель автомобиля «Шкода» сбил подростка-пешехода и попытался скрыться, сообщает пресс-служба городского УМВД.