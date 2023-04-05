В Севастополе внук экс-арестант обворовал собственного деда

Полиция Севастополя задержала 24-летнего парня, недавно вышедшего из тюрьмы, за воровство у собственного 81-летнего деда.

Следствие установило, что 24-летний местный житель недавно освободился из тюрьмы, но вместо пути исправления он выбрал разгул. Тайком от своего деда, у которого молодой человек и проживал, злоумышленник похитил и продал телевизор, бензопилу, электрическую дрель и шуруповёрт общей стоимостью более 17 тысяч рублей. Вырученные деньги он потратил на алкоголь и развлечения.

Теперь вору грозит до пяти лет лишения свободы.

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