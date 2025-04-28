Военное общежитие на улице Челнокова готовят к сносу

Возле бывшего военного общежития на улице Челнокова начали устанавливать бетонные блоки и убирать припаркованные автомобили.
Это связано с планируемым демонтажом здания.
Напомним, что военное общежитие, построенное еще в 1961 году, сейчас находится в плачевном состоянии. Исходя из экспертизы и проектной документации на демонтаж здания, которые опубликованы на сайте Правительства, общежитие планируется снести (https://t.me/SKorrespondent/30503). Речь идет о «Нежилом здании общежития, кадастровый номер 91:02:001002:4674, общей площадью 686,3 кв. м, по адресу: город Севастополь, улица Челнокова, 19» — указано на сайте.
Анна Левина