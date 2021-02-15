Завершена реконструкция здания детской поликлиники на Ленина в Севастополе

Идет подготовка к открытию

Фото: Telegram-канал «Типичный Севастополь»

Со здания детской поликлиники на Ленина, 20, наконец-то сняли строительные леса. Скоро здесь начнется прием маленьких пациентов.

Фотография отреставрированного здания появилась в Telegram-канале «Типичный Севастополь».

Напомним, ремонт в детской поликлинике длился почти два года. Само здание является объектом культурного наследия. Оно одно из немногих уцелело после войны. Во время выполнения фасадных работ особое внимание уделялось сохранению и восстановлению исторического облика.

Здание во время реконструкции. Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Также при ремонте фасада были обнаружены надписи рекламного толка еще 1920-х годов. До войны здесь скорее всего располагался бакалейный магазин. Приезжала комиссия из Москвы, занимались изучением историки и архитекторы. Поэтому строительные работы приходилось прекращать. Цокольный этаж оказался важным с исторической точки зрения.

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Завершить работы планировалось к осени 2020 года.

Сейчас сотрудники детской поликлиники принимают пациентов в медучреждениях на проспекте генерала Острякова, 37 и на проспекте генерала Острякова, 211А.

В департаменте здравоохранения Севастополя отметили, что сейчас медицинское учреждение готовят к открытию.

Ольга Сурикова