В Севастополе коронавирусом заболели 80 человек за сутки

Выздоровели 66 человек

В Севастополе по состоянию на утро 15 февраля зарегистрированы 80 новых случаев заболевания COVID-19. 66 человек выписаны после выздоровления, говорится в оперативной сводке правительства города.

Умерли четыре человека в возрасте от 71 года до 92 лет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 11062 человека. В настоящий момент выздоровел 9901 человек, 449 умерло.

На сегодняшний день в стационарах находится 341 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 43 человека. Заполняемость коечного фонда составляет 49%. Под наблюдением находится 846 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.