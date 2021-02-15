В Севастополе готовится рокировка памятников

Памятник Сенявину готовится на выход

В Севастополе поступило предложение установить памятник школьникам- партизанам. Место для него должен освободить адмирал-основатель Черноморского флота Дмитрий Сенявин, памятник которому возле поста №1, считают законодатели, смотрится нелогично.

Как сообщили в пресс-службе Законодательного собрания, предложение увековечить память школьников-партизан Севастопольского и Балаклавского партизанских отрядов поступило от жителя города. Заявитель обратился и в Заксобрание, и к губернатору города с просьбой оказать содействие в установке памятника детям-партизанам на месте памятника Сенявину.

В Заксе отмечают, что этот вопрос поднимается не впервые, еще с украинских времен.

До установки памятного знака ВМСУ – на месте демонтированного знака установлен памятник Сенявину – ветераны обращались с просьбой об установке памятника школьникам-партизанам. Предполагалось, что он будет носить воспитательный характер, поскольку это место расположено между помещением поста №1 и Мемориалом защитникам Севастополя.

В постоянном комитете Закса по градостроительству и земельным вопросам считают, что памятник Сенявину, действительно, правильнее было бы в 2014 году установить в Сенявинском сквере, но тогда, как и сейчас, сквер не благоустроен надлежащим образом.

Также отмечается, что сам проект памятника юным партизанам был отклонен архитектурным советом из-за слабой архитектурной проработки.

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Сейчас депутаты обратились в Севастопольский военно-исторический музей-заповедник для получения исторической справки, после чего обещают снова вернуться к этому вопросу.

Фото: primamedia.ru

Ольга Сурикова