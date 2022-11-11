Завершена переброска российских военных на левый берег Днепра

Спецоперация в Украине
11-11-2022
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Минобороны сообщило о завершении переброски российских военных на левый берег Днепра. По утверждению ведомства, это произошло в 5 утра.

В ведомстве сообщили, что ни одной единицы военной техники и вооружения не оставлено на правом берегу Днепра. Потерь личного состава нет.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не считают унизительным уход из Херсона.

«Экспертов много, мнения разные, спецоперация продолжается», — прокомментировал он негативные оценки вывода войск. При этом «РФ не жалеет, что приняла Херсонскую область в свой состав и считает ее своей частью».

Ольга Сурикова

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