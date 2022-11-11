ЛДПР учреждает Донецкое региональное отделение

Сегодня в Ростове-на-Дону пройдёт историческая учредительная конференция по созданию Донецкого регионального отделения.

Конференции будет предшествовать встреча лидера партии Леонида Слуцкого с депутатским корпусом региональных парламентов. Севастополь на встрече и конференции представит делегация фракции ЛДПР в заксобрании города в лице вице-спикера Ильи Журавлева, депутатов Андрея Куринова и Артема Гордиенко.

«Это важный исторический день и для нашей партии и для Донбасса. Владимир Вольфович Жириновский на протяжении долгого времени выступал за вхождения ДНР и ЛНР в состав Российской федерации. На Донбассе любят и уважают Владимира Вольфовича, а также идеи и бескомпромиссность ЛДПР. Там огромное количество наших сторонников и скоро они смогут пополнить ряды нашей партии», — отметил Илья Журавлев.

Кристина Ветер