В Севастополе разрешили строить без генплана и по украинским документам до 2025 года

Правительство Севастополя приняло постановление, которое позволяет продлить срок выдачи и подготовки документов, разрешающих строительство без принятых правил землепользования и застройки, и генплана, до 2025 года.

Также документ позволяет достраивать строения по украинской проектной документации.

«Нам минстрой разрешил взять документацию, выданную в украинский период, и по ней провести оценку достройки и через механизм, действующий по дольщикам, предложить какому-то инвестору достроить с узакониванием», — рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Руководитель департамента архитектуры Максим Жукалов отметил, что это позволит достроить многоквартирные дома без изменения проектной документации. В частности речь идет о таких адресах: ул. Степаняна, 9, пр. Генерала Острякова, 244, пр. Победы, 29А.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев в июне 2022 года сообщал, что проект Генплана Севастополя может появиться к концу текущего года.