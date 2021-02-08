В Севастополе упало число заболевших коронавирусом за сутки

Количество умерших не меняется

В Севастополе по состоянию на утро 8 февраля зарегистрированы 90 новых случаев заболевания COVID-19.

23 человека выписаны после выздоровления.

Умерли четыре человека в возрасте от 81 года до 94 лет. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 10474 человека. В настоящий момент выздоровели 9327 человек, 421 умер.

На сегодняшний день в стационарах находится 376 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 72 человека. Заполняемость коечного фонда составляет 51,8%.

Под наблюдением находится 602 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.