Завербованная жительница Севастополя взорвала дом на улице Леваневского

Взрыв в многоквартирном жилом доме на улице Леваневского, 18, на Северной стороне Севастополя, оказался терактом, который совершила местная жительница по заданию спецслужб Украины.

Ранее городские власти и оперативные службы сообщали, что 6 февраля 2024 года произошел взрыв бытового газа в этом доме.

Однако, как в статье «Надия, не ставшая Надеждой» газеты Минобороны РФ «Флаг Родины» № 27 (27730) от 11.04.2025 г. говорится, что гарнизонный военный суд возбудил уголовное дело в отношении жительницы Севастополя, завербованной украинскими спецслужбами. Женщина призналась, что намерена была ликвидировать военнослужащего Черноморского флота.

«Взрывчатое вещество террористка заложила в квартире № 13 многоэтажки в Севастополе, которую снимал военнослужащий Черноморского флота с семьёй. По счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал», — сказано в сообщении.

В признательных показаниях террористки говорится, что она начала контактировать с СБУ с начала июля 2023 года.

«На связь со мной вышел сотрудник, который представился Антоном, и предложил сотрудничество. По его заданию я должна была установить слежку за военнослужащим Черноморского флота, установить его распорядок дня, на каком автомобиле он ездит, его должность для дальнейшей его ликвидации», — рассказала обвиняемая.

В подробностях произошедшего, которые указывает издание, сказано, что военнослужащий Черноморского флота с супругой снимал эту квартиру Надежды Г. . Женщины между собой дружили. Владелица квартиры периодически заходила «на чай» к арендаторам, имела ключи от жилья. Поэтому ей и удалось легко заложить взрывчатку.

Надежду Г. задержали в момент, когда она пыталась покинуть территорию нашей страны. Её супруг — успешный бизнесмен, у семейной пары два сына.

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Ольга Сурикова