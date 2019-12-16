Затонувшую в Южной бухте подлодку отбуксировали для утилизации

Затонувшие в Южной бухте плавучий док ПД-16 и находившаяся в нем подводная лодка «Святой князь Владимир» были давно списаны и подлежали утилизации. Причина инциндента в отсутствии эффективного механизма взаимодействия флота и промышленников, — передает Крыминформ со ссылкой на «Известия»

По словам военного историка Дмитрия Боленкова корабль ВМФ — это прежде всего государственное имущество, после списания с него необходимо извлечь все драгоценные металлы, секретное оборудование, а затем найти предприятие, желающее утилизировать корпус.

Док 1941 года постройки и субмарина давно были выведены из состава флота и ожидали утилизации.

В настоящее время подлодка частично всплыла и ее доставили к месту ремонта, чтобы затем отбуксировать на утилизацию. Плавучий док обследуют водолазы и роботы. Его судьбу решит специально созданная комиссия с участием представителей флота и ВПК.

Тендер на утилизацию обоих объектов Минобороны объявило еще три года назад, но данных о заключении контракта на сайте так и не появилось.

По материалам Крыминформ (и фото)