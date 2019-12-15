Парк «Учкуевка» . 10 дней до открытия (фото)

Новый парк «Учкуевка» на Северной стороне города официально откроют 25 декабря.

Автор проекта благоустройства — московское архитектурное бюро Wowhaus. На площади 24,5 га каждый найдет себе занятие по душе. В парке огромное количество детских площадок, скалодромов, есть даже тарзанка.

Дизайн площадок очень необычный, таких в Севастополе еще не было.

Сейчас практически все работы завершены. Рабочие устанавливают капитальный забор вместо временного ограждения, высаживают кустарники и цветы.

Ближе к морю расположен большой летний театр.

В центральной части парка — смотровая площадка и павильоны для летних кафе.

В левой части парка находятся спортивные площадки и скейт-парк.

Предусмотрена и тренировочная площадка для собак, обнесенная забором.

Часть деревьев спилили, но вместо них высадили новые, более пяти метров высотой. Ближе к пляжу можно отдохнуть за столиками под навесами.

С нетерпением ждем открытия одного из самых больших и современных парков Севастополя!