Застройщики уничтожили лепнину при реконструкции «хладокомбината» на Портовой улице

Реконструкция началась не сохранения исторических элементов.

Севнаследие в ходе проверки обнаружило, что при реконструкции здания хладокомбината на улице Портовой демонтированы лепные венки с лентами, расположенные под окнами.

Ведомство направило предостережение в адрес собственника, в котором подчеркнуло необходимость сохранения архитектурно-художественной композиции здания.

Напомним, вчера, 20 ноября, в сети появилась информация, что вокруг хладокомбината на улице Портовой появился металлический забор, спилено часть деревьев перед в, а внутри небольшой экскаватор демонтирует внутренние элементы, высыпая обломки через расширенные оконные проемы.