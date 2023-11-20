В Севастополе начался демонтаж в здании «Холодильника»

Город
20-11-2023
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На территории бывшего Севастопольского хладокомбината активно ведутся демонтажные работы.

Вокруг завода на улице Портовой появился металлический забор, спилено часть деревьев перед в, а внутри небольшой экскаватор демонтирует внутренние элементы, высыпая обломки через расширенные оконные проемы, пишет издание ForPost.

Здание бывшего магазина мороженного, известного в городе как «Холодильник», — комплекс дореволюционных, довоенных и послевоенных построек.

«Здание историческое, оно имеет архитектурную ценность, как минимум, по трем причинам. Во-первых, это не просто коробка, у него есть свой архитектурный декор. Кроме того, скорее всего его авторами являются архитекторы Павел Кумпан и Антонина Шувалова, которые у нас в Севастополе строили здание Госбанка, красивые жилые дома на улицах Ленина, Генерала Петрова, Одесской», – рассказывает в комментариях «НТС» зампредседателя Севастопольского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Степан Самошин.

По сведениям журналистов, объект, на котором идут активные строительные работы, принадлежит частному юрлицу. Заказчик работ – «Крымдорстрой». Земельный участок под историческими зданиями по адресу ул. Портовая, 4, находится в аренде у «Производственного предприятия «Актив Металл». Целевое назначение земли всё еще сохраняется под кодом 6.4 «Пищевая промышленность».

По имеющимся неофициальным сведениям, здесь планируется отель. Завершить реконструкцию планируют к 2024 году.

«<Обещают>, что сама коробка, стены – она будет сохранена. И планируется воссоздать даже наружное убранство. Здание будет облицовано камнем. Вероятно, его облик как-то будет приближен к оригинальному… Нередко приходится о таком слышать: «Сделаем как было, даже лучше». Но что будет в реальности, посмотрим», – говорит Самошин.

У здания нет охранного статуса, и это дает повод для серьезного беспокойства – проект не проходил через архитектурно-художественный совет. При этом в Севнаследие никто не подавал заявку на определение ценности данного объекта. Общественник подчеркнул, что обязательно нужно подать эту заявку, пока не поздно.

Ольга Сурикова

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