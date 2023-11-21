Десять лет назад в Киеве начался «евромайдан»

10 лет назад 21 ноября 2013 года в Киеве начался так называемый «евромайдан». Все начиналось как мирная акция студентов, не довольных отказом правительства Виктора Януковича подписать договор об ассоциации с Европейским союзом.

Однако уже в скором времени мирный протест перерос в вооруженные беспорядки в центре украинской столицы.

Для Украины эти события обернулись национальной катастрофой, которая лишь усиливается со временем.

Давайте вместе вспомним хронологию тех событий.

21 ноября 2013 года украинский кабмин объявил о приостановке подготовки к заключению соглашения об ассоциации с ЕС.

Вечером того же дня на майдане Независимости в Киеве собрались студенты, ратовавшие за продолжения процесса евроинтеграции. Через несколько дней на Европейской площади прошло «Народное вече «За европейскую Украину», в нем, по данным украинских правоохранителей, приняли участие более 50 тысяч человек.

В ночь на 30 ноября представители спецподразделения МВД «Беркут» разогнали митингующих на майдане Независимости. Данное решение глава государства Виктор Янукович пояснил необходимостью начать монтаж новогодней елки на месте палаточного лагеря протестующих.

Разгон палаточного лагеря стал триггером, приведшим к радикализации протеста.

В начале декабря протестующие возвели баррикады на подъездах к майдану и оцепили его по периметру.

10 декабря в Киев приехали глава евродипломатии Кэтрин Эштон и помощник госсекретаря США Виктория Нуланд, которые в ходе визита также посетили лагерь протестующих.

19 января в центре Киева очередное «народное вече» оппозиции переросло в столкновения радикально настроенных оппозиционеров с правоохранителями. Десятки правоохранителей были госпитализированы.

В ряде регионов участники местных «евромайданов» перешли от митингов к захватам зданий областных и районных администраций.

Первая кровь

22 января пролилась первая кровь. Официально была подтверждена гибель двух участников столкновений с милицией.

18 февраля возобновившиеся столкновения протестующих с силовиками. При этом были замечены неизвестные снайперы, фактически расстрелявшие протестующих. По данным Минздрава Украины, с 18 по 20 февраля в Киеве погибли 77 человек.

Госпереворот

21 февраля власти и оппозиция при посредничестве глав МИД Польши и Германии и представителя МИД Франции подписали соглашение об урегулировании. В рамках которого предполагался возврат к конституции 2004 года и скорейшее проведение президентских выборов.

22 февраля Верховная рада изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД, отстранила от власти Виктора Януковича и назначила президентские выборы на 25 мая 2014 года.

Фактически состоялся государственный переворот. Виктор Янукович и его окружение были вынуждены покинуть территорию Украины.

События «евромайдана» привели к госперевороту, который не приняли жители Крыма и Донбасса, что обернулось воссоединением Крыма с Россией, а также затяжной войной на Донбассе.

Дарья Тимофеева

Фото: crimea.ria.ru