Стали известны самые оплачиваемые работы в России

В России больше всего зарабатывают в нефтегазовой отрасли и меньше всего в производстве одежды. Это выяснили аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Согласно данным Росстата за январь-август 2023 года, наивысшие заработки в России получают работники нефтегазовой отрасли (176,7 тыс. руб.), топ-менеджеры и консультанты по управлению (172,1 тыс. руб.) и программисты (157,4 тыс. руб.).

Также высокооплачиваемыми оказались профессии в сфере финансов и страхования (155,5 тыс. руб.), авиации (151,9 тыс. руб.), производства табачных изделий (142,3 тыс. руб.) и аквакультуры (132,8 тыс. руб.), а также ученые (112,1 тыс. руб.) и производители кокса и нефтепродуктов (110,9 тыс. руб.). Среди наименее оплачиваемых профессий выделяются производители одежды (33,5 тыс. руб.), персонал общепита (39,1 тыс. руб.) и сотрудники почты и курьерских служб (39,9 тыс. руб.).

Номинальный рост средних зарплат в экономике за первые 8 месяцев 2023 года составил 13,8%, превысив среднемесячную потребительскую инфляцию в 2,5 раза (5,3%). Наибольший рост заработных плат зафиксирован в сфере ликвидации загрязнений, где они увеличились на 34%, или 13,3 тыс. руб., до 52,4 тыс. руб. Существенные повышения также замечены в производстве одежды (29,1%) и производстве электрического оборудования (25,4%). Стоит отметить, что зарплаты в туристической отрасли значительно увеличились после восстановления турпотока после слабого сезона в первой половине 2022 года (22,8%).

Напомним, Севастополь на 90 месте по уровню зарплат среди топ-100 городов России.