Житель Севастополя вынес из магазина продукты вместе с платежным терминалом

В Севастополе задержан местный житель, подозреваемого в краже платежного терминала и продуктов из магазина. Его деятельность зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Полицейскими установлено, что мужчина с помощью подбора ключа открыл входную дверь в магазин, проник в продуктовый магазин, откуда и вынес платежный терминал и продукты, а затем скрылся. Он нанес ущерб на сумму более 50 тысяч рублей.

У него изъяли похищенное имущество и орудие преступления – связку ключей. Терминал он хотел в дальнейшем продать. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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Ольга Сурикова