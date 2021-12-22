Заснеженный Севастополь: зимней сказки не получилось

Корреспондент «Севкора» прошелся по центру города, нужно отдать должное коммунальщикам – работа по уборке снега в этой части Севастополя активизировалась, однако, город все-равно выглядит грязным и серым даже новогодние инсталляции не спасают.

Напомним, в ночь на 22 декабря в Севастополе выпало большое количество снега, и горожане утром столкнулись с очередными дорожными проблемами.

Севастопольцами отмечалось, что дороги Гагаринского района скользкие и не посыпанные, как и тротуары редко, где почищены.

В социальных сетях жалуются жители улиц Маринеско, Шевченко, Корабельной стороны, Красной горки.

Дмитрий Островский