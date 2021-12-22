В Севастополе автомобиль провалился в яму, заполненную водой

Водитель не пострадал

В Севастополе сегодня, 22 декабря рано утром произошло ЧП с легковым автомобилем Renault Logan. Водитель н справился с управлением на дороге порт Бухта Камышовая — мыс Фиолент и съехал с проезжей части в заниженный кювет и попал в яму, заполненную водой, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Воды в яме было примерно на 1 метр.

«Водитель из автомобиля выбрался самостоятельно, в результате происшествия он не пострадал», — уточнила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Жанна Марголина.

Напомним, на днях таксист не заметил дорожное ограждение и провалился в яму на проспекте Генерала Острякова.

Ольга Сурикова