Следком проводит проверку: в Симферополе на мороз высадили из автобуса мальчика-льготника

Ребенок имел право на бесплатный проезд

В Симферопольском районе в районе села Андрусово днем 21 декабря водитель автобуса «Богдан» высадил на мороз мальчика из многодетной семьи, у которого был при себе подтверждающий льготу на бесплатный проезд документ. Такую информацию Следственный комитет по Севастополю и Крыму почерпнул во время мониторингу социальных сетей.

Автобус следовал по маршруту «Железнодорожный вокзал Симферополя — Перевальное».

Руководителю следственного отдела по Симферопольскому району поручено незамедлительно организовать процессуальную проверку, в ходе которой необходимо не только установить все обстоятельства произошедшего, дать оценку действиям водителя автобуса предприятия, но и изучить доводы сельчан в СМИ об имевших место ранее подобных фактах.

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По данным главы администрации Симферопольского района Дениса Кратюка, водитель уволен и внесен в «черный список».

Ольга Сурикова