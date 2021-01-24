Севастопольская девочка выиграла в лотерею самое дорогое лекарство в мире

Закрыт сбор средств для Зарины Бадоевой

В севастопольской семье произошло настоящее чудо. Известная многим малышка Зарина Бадоева, которая с рождения страдает от спинальной мышечной атрофии, выиграла спасительный укол «Золгенсма» в лотерею от компании разработчика медикамента.

Родители в социальной сети Instagram выложили радостный пост о том, что сбор средств закрыт, и на видео рассказали, что врачи помогли им подать документы на лотерею, которая проводила компания «Novartis».

Препарат «Золгенсма», который так необходим ребенку, чтобы остановить болезнь за одну инъекцию, является самым дорогим в мире и даже не зарегистрирован в России. Стоимость его более двух миллионов рублей.

Девочке больше не придется ждать, пока появятся деньги на ее лечение, хотя родителям вместе с волонтерами удалось собрать почти 116 млн рублей из необходимых 155 млн рублей, то есть почти 75% суммы.

До этого, как уже сообщалось, родителям Зарины удалось через суд добиться закупки лекарства «Спинраза» за счёт бюджета Севастополя, но этот препарат является поддерживающей терапией, подобные уколы необходимо повторять 3 раза в год.

Фото: скриншот страницы Instagram help_zarina_badoeva

Ольга Сурикова